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Кабмін схвалив виділення коштів на погашення боргів у “Південмаші”

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 серпня. УНН. Кабінет міністрів ухвалив рішення про затвердження порядку виділення коштів з державного бюджету для фінансування “Південного машинобудівного заводу імені Макарова” на погашення заборгованості з виплати заробітних плат працівникам й інші витрати. Про це сказав міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко під час засідання уряду, передає кореспондент УНН.

Кабмін схвалив виділення коштів на погашення боргів у “Південмаші”

“Затвердження порядку використання коштів, передбачених в державному бюджеті, для фінансової підтримки державного підприємства виробничого об’єднання “Південний машинобудівний завод імені Макарова” на погашення заборгованості з виплати заробітної плати працівникам, сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, окремих податків і зборів. Тобто, проект акту розроблено на виконання Закону України про внесення змін про державний бюджет на 2020 рік щодо погашення саме такої заборгованості. Просимо проголосувати і підтримати”, - сказав Ігор Петрашко.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що рішення ухвалене з доопрацюванням в одноденний термін.

Нагадаємо, у липні ВР ухвалила законопроект про виділення з бюджету коштів для "Південмашу".

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