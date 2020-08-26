Кабмін схвалив виділення коштів на погашення боргів у “Південмаші”
Київ • УНН
КИЇВ. 26 серпня. УНН. Кабінет міністрів ухвалив рішення про затвердження порядку виділення коштів з державного бюджету для фінансування “Південного машинобудівного заводу імені Макарова” на погашення заборгованості з виплати заробітних плат працівникам й інші витрати. Про це сказав міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко під час засідання уряду, передає кореспондент УНН.
“Затвердження порядку використання коштів, передбачених в державному бюджеті, для фінансової підтримки державного підприємства виробничого об’єднання “Південний машинобудівний завод імені Макарова” на погашення заборгованості з виплати заробітної плати працівникам, сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, окремих податків і зборів. Тобто, проект акту розроблено на виконання Закону України про внесення змін про державний бюджет на 2020 рік щодо погашення саме такої заборгованості. Просимо проголосувати і підтримати”, - сказав Ігор Петрашко.
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що рішення ухвалене з доопрацюванням в одноденний термін.
Нагадаємо, у липні ВР ухвалила законопроект про виділення з бюджету коштів для "Південмашу".