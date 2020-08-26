Кабмін схвалив виділення коштів на погашення боргів у “Південмаші”

“Затвердження порядку використання коштів, передбачених в державному бюджеті, для фінансової підтримки державного підприємства виробничого об’єднання “Південний машинобудівний завод імені Макарова” на погашення заборгованості з виплати заробітної плати працівникам, сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, окремих податків і зборів. Тобто, проект акту розроблено на виконання Закону України про внесення змін про державний бюджет на 2020 рік щодо погашення саме такої заборгованості. Просимо проголосувати і підтримати”, - сказав Ігор Петрашко.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що рішення ухвалене з доопрацюванням в одноденний термін.

Нагадаємо, у липні ВР ухвалила законопроект про виділення з бюджету коштів для "Південмашу".