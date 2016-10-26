Кабмин одобрил пакет законопроектов об изменениях в Налоговый кодекс

Как отметил Премьер-министр Владимир Гройсман, подготовленные правительством и согласованные Национальным советом реформ при Президенте Украины "изменения в Налоговый кодекс в части администрирования налогов позволят внедрить в нашей стране принципы эффективной антикоррупционной политики".

Глава правительства выразил надежду, что изменения будут поддержаны парламентом.

Напомним, 5 октября Кабинет министров Украины во время заседания правительства одобрил изменения в Налоговый кодекс Украины и передал их на рассмотрение Национальному совету реформ.