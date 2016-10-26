Кабмін схвалив пакет законопроектів про зміни до Податкового кодексу
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Кабінет міністр схвалив пакет законопроектів про внесення змін до Податкового кодексу. Відповідні рішення були ухвалені на сьогоднішньому засіданні уряду, передає кореспондент УНН.
Як зазначив Прем’єр-міністр Володимир Гройсман, підготовлені урядом і погоджені Національною радою реформ при Президентові України “зміни до Податкового кодексу в частині адміністрування податків дадуть змогу впровадити в нашій країні принципи ефективної антикорупційної політики”.
Очільник уряду висловив сподівання, що зміни будуть підтримані парламентом.
Нагадаємо, 5 жовтня Кабінет міністрів України під час засідання уряду схвалив зміни до Податкового кодексу України і передав їх на розгляд Національній раді реформ.