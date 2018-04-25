Кабмин одобрил Антикоррупционную стратегию до 2020 года
Киев • УНН
КИЕВ. 25 апреля. УНН. Кабинет министров одобрил Антикоррупционную стратегию на 2018-2020 годы, которая предусматривает создание и деятельность Высшего Антикоррупционного суда. Соответствующее решение было принято на сегодняшнем заседании правительства, передает корреспондент УНН.
Как отметил докладчик по этому вопросу, председатель Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Александр Мангул, документ содержит шесть разделов, которые среди прочего предусматривают "ответственность за коррупцию, формирование негативного отношения к коррупции".
Также, по словам чиновника, предусмотрены меры по "предотвращению коррупции в представительных органах власти и, прежде всего, Верховной Рады, для чего предлагается отменить депутатскую неприкосновенность и законодательно определить легальные способы лоббизма".
А.Мангул добавил, что стратегия предусматривает меры, направленные на повышение независимости антикоррупционных органов.
Как сообщал УНН, Генпрокурор Юрий Луценко назвал источник коррупции в Украине.