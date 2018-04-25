Кабмін схвалив Антикорупційну стратегію до 2020 року
Київ • УНН
КИЇВ. 25 квітня. УНН. Кабінет міністрів схвалив Антикорупційну стратегію на 2018-2020 роки, яка передбачає створення та діяльність Вищого Антикорупційного суду. Відповідне рішення було ухвалено на сьогоднішньому засіданні уряду, передає кореспондент УНН.
Як зазначив доповідач з цього питання, голова Національного агентства з питань запобігання корупції Олександр Мангул, документ містить шість розділів, які серед іншого передбачають “відповідальність за корупцію, формування негативного ставлення до корупції”.
Також, за словами чиновника, передбачені заходи щодо “запобігання корупції у представницьких органів влади і, насамперед, Верховної Ради, для чого пропонується скасувати депутатську недоторканність та законодавчо визначити легальні способи лобізму”.
О.Мангул додав, що стратегія передбачає заходи, спрямовані на підвищення незалежності антикорупційних органів.
Як повідомляв УНН, Генпрокурор Юрій Луценко назвав джерело корупції в Україні.