Кабмин распределил дотации для областей на более чем 200 млн грн
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. Кабинет Министров Украины вчера принял постановление о распределении стабилизационной дотации между местными бюджетами на 2019 год в сумме почти 204 млн грн. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства финансов Украины.
"Кабинет Министров Украины в среду, 27 ноября, принял разработанное Минфином постановление о распределении стабилизационной дотации между местными бюджетами на 2019 год. Общий объем дотации - почти 204 миллионов гривен", - говорится в сообщении.
По информации Министерства, дотация повысит уровень финансового обеспечения местных бюджетов и будет способствовать предоставлению органами местного самоуправления основных гарантированных услуг населению.
"Данное постановление позволяет выровнять бюджетные диспропорции, возникшие вследствие реформы межбюджетных отношений в контексте бюджетной децентрализации", - отметили в Минфине.
Как сообщалось ранее в УНН, до конца года отечественный агросектор может использовать еще 3,9 млрд грн средств, предусмотренных государственным бюджетом на господдержку АПК.