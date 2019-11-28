Кабмін розподілив дотації для областей на понад 200 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 28 листопада. УНН. Кабінет Міністрів України вчора ухвалив постанову щодо розподілу стабілізаційної дотації між місцевими бюджетами на 2019 рік у сумі майже 204 млн грн. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Міністерства фінансів України.
"Кабінет Міністрів України у середу, 27 листопада, прийняв розроблену Мінфіном постанову щодо розподілу стабілізаційної дотації між місцевими бюджетами на 2019 рік. Загальний обсяг дотації - майже 204 мільйони гривень", - йдеться у повідомленні.
За інформацією Міністерства, дотація підвищить рівень фінансового забезпечення місцевих бюджетів та сприятиме наданню органами місцевого самоврядування основних гарантованих послуг населенню.
"Дана постанова дозволяє вирівняти бюджетні диспропорції, що виникли внаслідок реформи міжбюджетних відносин в контексті бюджетної децентралізації", - зазначили у Мінфіні.
Як повідомлялося раніше в УНН, до кінця року вітчизняний агросектор може використати ще 3,9 млрд грн коштів, передбачених державним бюджетом на держпідтримку АПК.