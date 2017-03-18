Кабмин начал отбор кандидата на должность аудитора НАБУ

"Начали отбор аудитора для НАБУ от Кабмина. Александр Саенко и Павел Петренко встретились с представителями общественности относительно открытого отбора представителя от Правительства в состав комиссии, которая будет проводить независимую оценку работы НАБУ", - написал В.Гройсман.

Кроме того, премьер-министр отметил, что этот отбор был максимально прозрачным.

"Очень важно, чтобы этот отбор был максимально прозрачным ради того, чтобы выбрать действительно достойного и профессионального кандидата с безупречной репутацией и профессиональными навыками. Жду конструктивный диалог власти и общественности и избрания по-настоящему ответственного представителя", - добавил премьер.

Как сообщал УНН, Комитет Верховной Рады по вопросам предотвращения и противодействия коррупции, на котором должен рассматриваться вопрос кандидатур аудитора НАБУ, не смог провести свое заседание, поскольку не собрал кворума.