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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача
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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 121921 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 181048 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 132044 просмотра

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 125969 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 118167 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106563 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107587 просмотра

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Кабмин начал отбор кандидата на должность аудитора НАБУ

Кабмин начал отбор кандидата на должность аудитора НАБУ

Киев  •  УНН

 • 16788 просмотра

КИЕВ. 18 марта. УНН. Кабинет министров начал отбор кандидатуры своего представителя в состав комиссии, которая будет проводить независимую оценку (аудит) эффективности деятельности НАБУ. Об этом на своей странице в Facebook сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройман, передает УНН.

"Начали отбор аудитора для НАБУ от Кабмина. Александр Саенко и Павел Петренко встретились с представителями общественности относительно открытого отбора представителя от Правительства в состав комиссии, которая будет проводить независимую оценку работы НАБУ", - написал В.Гройсман.

Кроме того, премьер-министр отметил, что этот отбор был максимально прозрачным.

"Очень важно, чтобы этот отбор был максимально прозрачным ради того, чтобы выбрать действительно достойного и профессионального кандидата с безупречной репутацией и профессиональными навыками. Жду конструктивный диалог власти и общественности и избрания по-настоящему ответственного представителя", - добавил премьер.

Как сообщал УНН, Комитет Верховной Рады по вопросам предотвращения и противодействия коррупции, на котором должен рассматриваться вопрос кандидатур аудитора НАБУ, не смог провести свое заседание, поскольку не собрал кворума.

Украинские Национальные Новости

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