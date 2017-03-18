Кабмін розпочав відбір кандидата на посаду аудитора НАБУ
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. Кабінет міністрів розпочав відбір кандидатури свого представника до складу комісії, що буде проводити незалежну оцінку (аудит) ефективності діяльності НАБУ. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив прем’єр-міністр України Володимир Гройман, передає УНН.
“Розпочали відбір аудитора для НАБУ від Кабміну. Олександр Саєнко і Павло Петренко зустрілись із представниками громадськості щодо відкритого відбору представника від Уряду до складу комісії, яка буде проводити незалежну оцінку роботи НАБУ”, — написав В.Гройсман.
Крім того, прем’єр-міністр зазначив, що цей відбір був максимально прозорим.
“Дуже важливо, щоб цей відбір був максимально прозорим заради того, щоб обрати дійсно достойного і професійного кандидата із бездоганною репутацією і професійними навичками. Очікую на конструктивний діалог влади і громадськості та обрання по-справжньому відповідального представника”, — додав прем’єр.
Як повідомляв УНН, Комітет Верховної Ради з питань запобігання та протидії корупції, на якому мало розглядатися питання кандидатур аудитора НАБУ, не зміг провести своє засідання, оскільки не зібрав кворуму.