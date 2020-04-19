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Кабмин рассмотрит вопрос поддержки пострадавших из-за пожара в Житомирской области - Ермак

Кабмин рассмотрит вопрос поддержки пострадавших из-за пожара в Житомирской области - Ермак

Киев  •  УНН

 • 13694 просмотра

КИЕВ. 19 апреля. УНН. На следующем заседании Кабинета министров будет поднят вопрос о дополнительном финансировании для людей, потерявших жилье из-за пожаров на территории Житомирской области. Об этом в Facebook по результатам совещания в области сообщил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак, передает УНН.

"По поручению Президента Зеленского, решил лично проверить, в каком состоянии находятся территории, которые охватил пожар. Поэтому отправился вместе с секретарем СНБО Алексеем Даниловым и главой МВД Арсеном Аваковым на облет районов лесных пожаров в Житомирской области. Также, на заседании оперативного штаба в Овруче обсудили версии возникновения пожаров", - написал Ермак.

По его словам, в настоящее время ликвидация пожаров продолжается: пять очагов горения локализованы, а на четырех еще идут работы по ограничению распространения огня. В Чернобыльской зоне также продолжается локализация 4 очагов огня и угрозы его распространения пока нет.

"Касательно людей, которые потеряли свои дома. На следующем заседании правительства будет поднят вопрос о дополнительном финансировании для людей, потерявших жилье из-за пожара. Мы сделаем все необходимое для того, чтобы защитить украинцев и привести ситуацию в нормальное состояние", - отметил руководитель ОПУ.

Напомним, ранее сегодня Арсен Аваков заявил, что правоохранители рассматривают две версии возникновения пожаров в Житомирской области - суховеи и умышленный поджог.

По словам главы ГСЧС Украины Николая Чечеткина, пожар на территории Житомирской области охватила 4090 гектар территорий.

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