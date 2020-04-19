Кабмін розгляне питання підтримки постраждалих через пожежі на Житомирщині - Єрмак
Київ • УНН
КИЇВ. 19 квітня. УНН. На наступному засіданні Кабінету міністрів буде порушено питання щодо додаткового фінансування для людей, які втратили оселі через пожежі на території Житомирської області. Про це у Facebook за результатами наради в області повідомив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, передає УНН.
"За дорученням Президента Зеленського, вирішив особисто перевірити, в якому стані знаходяться території, які охопила пожежа. Тому вирушив разом із секретарем РНБО Олексієм Даниловим та главою МВС Арсеном Аваковим на обліт районів лісових пожеж на Житомирщині. Також, на засіданні оперативного штабу в Овручі обговорили версії виникнення пожеж", - написав Єрмак.
З його слів, наразі ліквідація пожеж продовжується: п'ять осередків горіння локалізовано, а на чотирьох ще йдуть роботи щодо обмеження розповсюдження вогню. В Чорнобильській зоні також продовжується локалізація 4 осередків вогню і загрози його розповсюдження поки що немає.
"Щодо людей, які втратили свої оселі. На наступному засіданні уряду буде порушено питання щодо додаткового фінансування для людей, які втратили оселі через пожежі. Ми зробимо все необхідне для того, щоб захистити українців і привести ситуацію до нормального стану", - зазначив керівник ОПУ.
Нагадаємо, раніше сьогодні Арсен Аваков заявив, що правоохоронці розглядають дві версії виникнення пожеж в Житомирській області – суховії та навмисний підпал.
Зі слів очільника ДСНС України Миколи Чечоткіна, пожежа на території Житомирської області охопила 4 090 гектар територій.