Кабмин будет проводить конкурсы на вакантные должности в госорганах в пределах 2 недель

“Вчера мы объявили конкурсы на все, кроме одной вакантные должности в органах государственной власти. Люди очень нужны. Это фейки о том, что все заранее известно, что конкурсов не будет. Мы организуем нормальную честную процедуру. Она будет длиться не долго, в пределах 2 недель”, — сказал Гончарук.

Напомним, правительство упростило процедуру проведения конкурса на занятие должностей государственной службы.