Кабмин будет проводить конкурсы на вакантные должности в госорганах в пределах 2 недель
Киев • УНН
КИЕВ. 30 сентября. УНН. Вчера Кабмин объявил конкурс на вакантные должности в органах государственной власти, которые продлятся в пределах 2 недель. Об этом сегодня на брифинге сообщил Премьер-министр Украины Алексей Гончарук, передает корреспондент УНН.
“Вчера мы объявили конкурсы на все, кроме одной вакантные должности в органах государственной власти. Люди очень нужны. Это фейки о том, что все заранее известно, что конкурсов не будет. Мы организуем нормальную честную процедуру. Она будет длиться не долго, в пределах 2 недель”, — сказал Гончарук.
Напомним, правительство упростило процедуру проведения конкурса на занятие должностей государственной службы.