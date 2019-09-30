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Кабмин будет проводить конкурсы на вакантные должности в госорганах в пределах 2 недель

Киев • УНН

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КИЕВ. 30 сентября. УНН. Вчера Кабмин объявил конкурс на вакантные должности в органах государственной власти, которые продлятся в пределах 2 недель. Об этом сегодня на брифинге сообщил Премьер-министр Украины Алексей Гончарук, передает корреспондент УНН.

Кабмин будет проводить конкурсы на вакантные должности в госорганах в пределах 2 недель

“Вчера мы объявили конкурсы на все, кроме одной вакантные должности в органах государственной власти. Люди очень нужны. Это фейки о том, что все заранее известно, что конкурсов не будет. Мы организуем нормальную честную процедуру. Она будет длиться не долго, в пределах 2 недель”, — сказал Гончарук.

Напомним, правительство упростило процедуру проведения конкурса на занятие должностей государственной службы.

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