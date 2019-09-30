Кабмін проводитиме конкурси на вакантні посади в держорганах в межах 2 тижнів

“Вчора ми оголосили конкурси на всі, крім одної вакантні посади органів державної влади. Люди дуже потрібні. Це фейки про те, що все наперед відомо, конкурсів не буде. Ми організуємо нормальну чесну процедуру. Вона буде тривати не довго, в межах 2 тижнів”, — сказав Гончарук.

Нагадаємо, уряд спростив процедуру проведення конкурсу на зайняття посад державної служби.