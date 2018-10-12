Кабмин в течение месяца должен утвердить стратегию информационной реинтеграции Крыма

Также правительству поручено, согласно указу, безотлагательно создать межведомственный координационный орган для подготовки консолидированной претензии Украины к Российской Федерации за вооруженную агрессию против нашей страны.

Правительство должно безотлагательно осуществить оценку окружающей среды Крыму из-за возможной причастности к загрязнению окружающей среды выбросами завода "Крымский титан".

Кабмину поручено вместе с Донецкой, Запорожской, Николаевской, Одесской и Херсонской ОГА при участии СБУ разработать механизм взаимодействия между органами государственной власти, органами местного самоуправления и субъектами хозяйствования, которые осуществляют рыбохозяйственную деятельность во внутренних водных объектах Украины, внутренних морских водах и территориальном море, континентальном шельфе, исключительной (морской) экономической зоне Украины и открытом море, с целью снижения рисков возникновения кризисных ситуаций, обусловленных агрессивными действиями Российской Федерации.

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Также правительство в месячный срок должно принять решение о направлении в парламент проектов законов о внутренних водах, территориальном море и прилегающей зоне Украины с определением координат срединной линии, возможности привлечения к охране границы подразделений ВСУ и других военных и правоохранительных формирований в морской экономической зоне.

Кабмин должен утвердить государственную целевую программу создания государственной интегрированной информационной системы освещения надводной и подводной обстановки в акватории Черного и Азовского морей и бассейнах рек Днепр и Дунай, обеспечение финансирования мероприятий по ее функционированию в необходимых объемах в 2019 году.

При этом Министерству иностранных дел было поручено обнародовать в установленном порядке, сообщив секретариат Организации Объединенных Наций и Российскую Федерацию, определенные координаты срединной линии в Азовском море, Керченском проливе и Черном море, которая до заключения двустороннего соглашения является линией разграничения, то есть линией государственной границы между украинскими и российскими внутренними водами.

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Министерство инфраструктуры Украины в течение месяца должно разработать план мероприятий по развитию возможностей морских портов Украины в Азовском море, предусмотрев, в частности, осуществление работ по дноуглубление, реагирование на проблемы в лоцманском обслуживании украинских и других судов во время их прохода через Керченский пролив в/из морских портов Украины в Азовском море.

В то же время, Министерство экологии и природных ресурсов Украины совместно с Министерством по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины должны принять меры по введению с привлечением международных организаций мониторинга состояния окружающей среды и соблюдения требований экологической безопасности на временно оккупированных территориях Украины, в Черном и Азовском морях.

Кроме того, согласно решению СНБО, должна быть создана рабочая ситуативная группа по защите национальных интересов Украины в Черном и Азовском морях и Керченском проливе с целью мониторинга угроз национальной безопасности и подготовки соответствующих предложений.

Как сообщал УНН, Президент ввел в действие решение СНБО по защите нацинтересов в Черном и Азовском морях.