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Кабмін протягом місяця має затвердити стратегію інформаційної реінтеграції Криму

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 жовтня. УНН. Президент України Петро Порошенко своїм указом сьогодні увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони щодо захисту інтересів у Чорному та Азовському морях, який, в тому числі, передбачає ухвалення Кабінетом міністрів у місячний термін стратегії інформаційної реінтеграції Автономної Республіки Крим. Про це йдеться в указі Глави держави №320/2018, оприлюдненому на офіційному сайті АПУ, передає УНН.

Також уряду доручено, згідно з указом, невідкладно створити міжвідомчий координаційний орган для підготовки консолідованої претензії України до Російської Федерації за збройну агресію проти нашої держави.

Уряд має невідкладно здійснити оцінку довкілля Криму через можливу причетність до забруднення довкілля викидами заводу “Кримський титан”.

Кабміну доручено разом з Донецькою, Запорізькою, Миколаївською, Одеською та Херсонською ОДА за участю СБУ розробити механізм взаємодії між органами державної влади, органами місцевого самоврядування і суб’єктами господарювання, які здійснюють рибогосподарську діяльність у внутрішніх водних об’єктах України, внутрішніх морських водах і територіальному морі, континентальному шельфі, виключній (морській) економічній зоні України та відкритому морі, з метою зниження ризиків виникнення кризових ситуацій, зумовлених агресивними діями Російської Федерації.

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Також уряд у місячний строк повинен ухвалити рішення про направлення до парламенту проектів законів про внутрішні води, територіальне море та прилеглу зону України із визначенням координат серединної лінії, можливість залучення до охорони кордону підрозділів ЗСУ й інших військових й правоохоронних формувань у морській економічній зоні.

Кабмін має затвердити державну цільову програму створення державної інтегрованої інформаційної системи висвітлення надводної та підводної обстановки в акваторії Чорного і Азовського морів та басейнах річок Дніпро і Дунай, забезпечення фінансування заходів щодо її функціонування у необхідних обсягах у 2019 році.

При цьому Міністерству закордонних справ було доручено оприлюднити у встановленому порядку, повідомивши секретаріат Організації Об’єднаних Націй та Російську Федерацію, визначені координати серединної лінії в Азовському морі, Керченській протоці та Чорному морі, яка до укладення двосторонньої угоди є лінією розмежування, тобто лінією державного кордону між українськими і російськими внутрішніми водами.

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Міністерство інфраструктури України має протягом місяця повинно розробити план заходів щодо розвитку спроможностей морських портів України в Азовському морі, передбачивши, зокрема, здійснення робіт із днопоглиблення, реагування на проблеми у лоцманському обслуговуванні українських та інших суден під час їх проходу через Керченську протоку до/з морських портів України в Азовському морі.

У той же час, Міністерство екології та природних ресурсів України разом з Міністерством з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України повинні вжити заходів щодо запровадження із залученням міжнародних організацій моніторингу стану навколишнього природного середовища та додержання вимог екологічної безпеки на тимчасово окупованих територіях України, в Чорному та Азовському морях.

Крім того, відповідно до рішення РНБО, має бути створена робоча ситуативна група щодо захисту національних інтересів України у Чорному та Азовському морях і Керченській протоці з метою моніторингу загроз національній безпеці та підготовки відповідних пропозицій.

Як повідомляв УНН, Президент увів у дію рішення РНБО щодо захисту націнтересів у Чорному і Азовському морях.

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