Кабмин назначил Трофимцеву и.о. министра аграрной политики

Кабинет министров Украины назначил в. о. министра замминистра по вопросам европейской интеграции Ольгу Трофимцеву исполняющим обязанности министра аграрной политики.



Как сообщал УНН, в 2018 году внешнеторговый оборот товарами АПК между Украиной и странами ЕС увеличился на 11,4% и достиг более 9 млрд долл., из которых 6,3 млрд долл. приходится на украинский аграрный экспорт.



Как сообщал УНН, оборот аграрными и пищевыми товарами между Украиной и странами Евросоюза увеличился за 11 месяцев 2018 почти на 11%.

Напомним, двадцать отечественных компаний обеспечивают треть украинского экспорта.