Кабмін призначив Трофімцеву в.о міністра аграрної політики

Кабінет міністрів України призначив в. о. міністра заступника міністра з питань європейської інтеграції Ольгу Трофімцеву виконуючим обов'язки міністра аграрної політики.



Як повідомляв УНН, у 2018 році зовнішньоторговельний обіг товарами АПК між Україною та країнами ЄС збільшився на 11,4% та сягнув понад 9 млрд дол., з яких 6,3 млрд дол. припадає на український аграрний експорт.



Як повідомляв УНН, обіг аграрними та харчовими товарами між Україною та країнами Євросоюзу збільшився за 11 місяців 2018 року майже на 11%.

Нагадаємо, двадцять вітчизняних компаній забезпечують третину українського експорту.