Кабмин планирует привлечь 26 млн евро помощи ЕС для проведения земельной реформы
Киев • УНН
КИЕВ. 24 января. УНН. Кабинет министров Украины планирует привлечь 26 млн евро помощи Европейского союза для проведения земельной реформы, в частности, для улучшения прозрачного управления сельскохозяйственными ресурсами. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram Премьер-министра Украины Алексея Гончарука.
"Правительство планирует привлечь 26 млн евро помощи ЕС для улучшения прозрачного управления с/х ресурсами и проведения земельной реформы. Одобрили проект Соглашения о финансировании мероприятия "Поддержка ЕС для развития сельского хозяйства и малых фермерских хозяйств в Украине", - написал Гончарук.
По его словам, в случае подписания Соглашения, планируется помощь Украине по таким направлениям, как институциональная и секторальная реформа в сельском хозяйстве и сельской местности, поддержка малых фермерских хозяйств и поддержка земельной реформы.
Напомним, первый заместитель главы ВРУ Руслан Стефанчук заявил, что законопроект об открытии рынка сельскохозяйственных земель в Украине рассмотрят в ВРУ во время третьей сессии девятого созыва.