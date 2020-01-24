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Кабмин планирует привлечь 26 млн евро помощи ЕС для проведения земельной реформы

Киев • УНН

 • 13761 просмотра

КИЕВ. 24 января. УНН. Кабинет министров Украины планирует привлечь 26 млн евро помощи Европейского союза для проведения земельной реформы, в частности, для улучшения прозрачного управления сельскохозяйственными ресурсами. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram Премьер-министра Украины Алексея Гончарука.

Кабмин планирует привлечь 26 млн евро помощи ЕС для проведения земельной реформы

"Правительство планирует привлечь 26 млн евро помощи ЕС для улучшения прозрачного управления с/х ресурсами и проведения земельной реформы. Одобрили проект Соглашения о финансировании мероприятия "Поддержка ЕС для развития сельского хозяйства и малых фермерских хозяйств в Украине", - написал Гончарук.

По его словам, в случае подписания Соглашения, планируется помощь Украине по таким направлениям, как институциональная и секторальная реформа в сельском хозяйстве и сельской местности, поддержка малых фермерских хозяйств и поддержка земельной реформы.

Напомним, первый заместитель главы ВРУ Руслан Стефанчук заявил, что законопроект об открытии рынка сельскохозяйственных земель в Украине рассмотрят в ВРУ во время третьей сессии девятого созыва.

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