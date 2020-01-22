Законопроект про ринок землі розглянуть в Раді під час третьої сесії – Стефанчук
Київ • УНН
КИЇВ. 22 січня. УНН. Законопроект про відкриття ринку сільськогосподарських земель в Україні розглянуть у ВРУ під час третьої сесії дев’ятого скликання. Про це заявив сьогодні під стінами Ради перший заступник голови ВРУ Руслан Стефанчук, передає кореспондент УНН.
"Щодо ринку землі: це буде одне з питань наступної (третьої – ред.) сесії. Коли вона буде? Коли буде вже завершене розуміння з рішенням комітету. Як тільки воно буде, я думаю воно одразу буде винесено в зал. Тому що ми не відмовляємося від ідеї ринку землі", - сказав Стефанчук.
Нагадаємо, парламентарі ухвалили в цілому проект постанови про календарний план проведення третьої сесії ВРУ дев’ятого скликання.
Як повідомлялося в УНН раніше, голова комітету з аграрної та земельної політики Микола Сольський розповів, що щодо ринку землі у Верховній Раді є сім законопроектів, до яких надійшли тисячі поправок. Комітет розглянув і рекомендував до другого читання лише один законопроект.
Додамо, 28 грудня комітет з питань аграрної та земельної політики проголосував рекомендувати Верховній Раді України ухвалити в цілому законопроект №2178-10 щодо відкриття ринку сільськогосподарських земель в Україні.
Раніше народні депутати України, при заблокованій трибуні й крики "Ганьба!", ухвалили в першому читанні законопроект №2178-10 щодо запровадження ринку землі.