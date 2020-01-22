Законопроект о рынке земли рассмотрят в Раде во время третьей сессии - Стефанчук

"О рынке земли: это будет один из вопросов следующей (третьей - ред.) сессии. Когда она будет? Когда будет уже завершено понимание решения комитета. Как только оно будет, я думаю оно сразу будет вынесено в зал. Потому что мы не отказываемся от идеи рынка земли", - сказал Стефанчук.

Напомним, парламентарии приняли в целом проект постановления о календарном плане проведения третьей сессии ВРУ девятого созыва.

Как сообщалось в УНН ранее, глава комитета по аграрной и земельной политике Николай Сольский рассказал, что по рынку земли в Верховной Раде есть семь законопроектов, к которым поступили тысячи поправок. Комитет рассмотрел и рекомендовал ко второму чтению только один законопроект.

Добавим, 28 декабря комитет по вопросам аграрной и земельной политики проголосовал рекомендовать Верховной Раде Украины принять в целом законопроект №2178-10 об открытии рынка сельскохозяйственных земель в Украине.

Ранее народные депутаты Украины, при заблокированной трибуне и крики "Ганьба!", приняли в первом чтении законопроект №2178-10 о введении рынка земли.