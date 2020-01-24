Кабмін планує залучити 26 млн євро допомоги ЄС для проведення земельної реформи
Київ • УНН
КИЇВ. 24 січня. УНН. Кабінет міністрів України планує залучити 26 млн євро допомоги Європейського союзу для проведення земельної реформи, зокрема, для покращення прозорого управління сільськогосподарськими ресурсами. Про це повідомляє УНН із посиланням на Telegram Прем’єр-міністра України Олексія Гончарука.
"Уряд планує залучити 26 млн євро допомоги ЄС для покращення прозорого управління с/г ресурсами та проведення земельної реформи. Схвалили проект Угоди про фінансування заходу "Підтримка ЄС для розвитку сільського господарства та малих фермерських господарств в Україні", - написав Гончарук.
За його словами, у разі підписання Угоди планується допомога Україні за такими напрямками, як інституційна та секторальна реформа в сільському господарстві та сільській місцевості, підтримка малих фермерських господарств та підтримка земельної реформи.
Нагадаємо, перший заступник голови ВРУ Руслан Стефанчук заявив, що законопроект про відкриття ринку сільськогосподарських земель в Україні розглянуть у ВРУ під час третьої сесії дев’ятого скликання.