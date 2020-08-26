Кабмин перераспределил расходы для запуска сервиса "Э-ветеран"

“Отдельным проектом распоряжения Кабмин перераспределил расходы госбюджета для запуска Единого государственного реестра ветеранов войны — сервиса “Э-ветеран”, - пишет он.

По словам Мокана, для запуска сервиса планируется выделить в пределах перераспределения расходов, предусмотренных в госбюджете на функционирование Минветеранив, суммы в 8 млн 264 тыс. гривен.

“Запуск электронной системы ”Э-ветеран“ предусматривает упрощение доступа ветеранов войны к получению государственных услуг. На базе реестра ветеранов будет создан веб-портал с личным кабинетом. В нем можно будет в режиме онлайн оставлять заявки на получение каких-либо государственных сервисов, а также получать необходимую информацию. Например, в несколько кликов можно будет оформить оздоровительную путевку”, - добавляет нардеп.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский утвердил Национальную стратегию развития системы физкультурно-спортивной реабилитации ветеранов войны и членов их семей, семей погибших (умерших) ветеранов войны.