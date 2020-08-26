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Кабмін перерозподілив видатки для запуску сервісу “Е-ветеран”

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 серпня. УНН. Кабінет міністрів України перерозподілив видатки бюджету для запуску Єдиного державного реєстру ветеранів війни - сервісу "Е-ветеран", що спростить доступ ветеранів війни до отримання державних послуг. Про це на своїй сторінці у Facebook написав представник уряду у парламенті, народний депутат України Василь Мокан, передає УНН.

Кабмін перерозподілив видатки для запуску сервісу “Е-ветеран”

“Окремим проектом розпорядження Кабмін перерозподілив видатки держбюджету для запуску Єдиного державного реєстру ветеранів війни — сервісу “Е-ветеран”, — пише він.

За словами Мокана, для запуску сервісу планується виділити в межах перерозподілу видатків, передбачених у держбюджеті на функціонування Мінветеранів, суми у 8 мільйонів 264 тисячі гривень.

“Запуск електронної системи „Е-ветеран“ передбачає спрощення доступу ветеранів війни до отримання державних послуг. На базі реєстру ветеранів буде створений веб-портал з особистим кабінетом. У ньому можна буде в режимі онлайн залишати заявки на отримання будь-яких державних сервісів, а також отримувати необхідну інформацію. Наприклад, в кілька кліків можна буде оформити оздоровчу путівку”, — додає нардеп.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський затвердив Національну стратегію розвитку системи фізкультурно-спортивної реабілітації ветеранів війни та членів їхніх сімей, сімей загиблих (померлих) ветеранів війни.

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