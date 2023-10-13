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Кабмин передал важные мосты в Николаеве в управление Агентства восстановления

Киев • УНН

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КИЕВ. 13 октября. УНН. Кабинет министров Украины передал в государственную собственность Южнобугский и Ингульский мосты в Николаеве. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает УНН.

Цитата

«Передаем Южнобугский и Ингульский мосты в Николаеве в сферу управления Агентства восстановления, чтобы провести капитальные ремонты и содержать эти объекты в надлежащем состоянии», - написал Шмыгаль.

Также он сообщил, что правительство образует еще один индустриальный парк — в Ровенской области на площади 43 га. Это уже 69-й такой объект.

«Ожидаем создания 1400 рабочих мест в области переработки», - отметил Шмыгаль.

Дополнение

На территории Закарпатья, в городе Перечин, появится новый индустриальный парк. Этот парк создаст 745 рабочих мест в сфере перерабатывающей промышленности.

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