Кабмін передав важливі мости в Миколаєві в управління Агентства відновлення

Цитата

«Передаємо Південнобузький та Інгульський мости у Миколаєві до сфери управління Агентства відновлення, щоб провести капітальні ремонти та утримувати ці об’єкти в належному стані», - написав Шмигаль.

Також він повідомив, що уряд утворює ще один індустріальний парк — у Рівненській області на площі 43 га. Це вже 69-й такий об’єкт.

«Очікуємо створення 1400 робочих місць у галузі переробки», - зазначив Шмигаль.

Доповнення

На території Закарпаття, у місті Перечин, з'явиться новий індустріальний парк. Цей парк створить 745 робочих місць у сфері переробної промисловості.