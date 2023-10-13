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Кабмін передав важливі мости в Миколаєві в управління Агентства відновлення

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 жовтня. УНН. Кабінет міністрів України передав у державну власність Південнобузький та Інгульський мости у Миколаєві. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, передає УНН.

Цитата

«Передаємо Південнобузький та Інгульський мости у Миколаєві до сфери управління Агентства відновлення, щоб провести капітальні ремонти та утримувати ці об’єкти в належному стані», - написав Шмигаль.

Також він повідомив, що уряд утворює ще один індустріальний парк — у Рівненській області на площі 43 га. Це вже 69-й такий об’єкт.

«Очікуємо створення 1400 робочих місць у галузі переробки», - зазначив Шмигаль.

Доповнення

На території Закарпаття, у місті Перечин, з'явиться новий індустріальний парк. Цей парк створить 745 робочих місць у сфері переробної промисловості.

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