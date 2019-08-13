Кабмин обжалует решение по процедуре увольнения главы "Нафтогаза"

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7 марта, 06:35 • 100109 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 128989 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 139038 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 127131 просмотра

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 128565 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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6 марта, 07:39 • 130573 просмотра

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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 153177 просмотра

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 13 августа. УНН. Верховный Суд принял к рассмотрению кассационную жалобу Кабинета министров на решения судов низших инстанций, которыми приостановлено действие правительственного постановления в части, касающейся компетенции общего собрания избирать и прекращать полномочия главы и членов правления НАК "Нафтогаз Украины" в обход наблюдательного совета. Об этом говорится в постановлении суда от 29 июля, передает УНН.

"Открыть кассационное производство по кассационной жалобе Кабинета министров Украины на постановление Окружного административного суда города Киева от 14.05.2019 и постановление Шестого апелляционного административного суда от 03.07.2019 об обеспечении иска по делу", - указано в решении суда.

Речь идет о деле по иску ВОО "Федерация работодателей нефтегазовой отрасли" к Кабмину относительно правительственного постановления №226 от 6 марта, в частности, в части, касающейся компетенции общего собрания избирать и прекращать полномочия главы и членов правления НАК. Вместе с исковым заявлением ВОО было подано заявление об обеспечении иска путем приостановления действия постановления, в частности, в этой части, которую ОАСК удовлетворил частично.

Добавим, Кабинет министров 6 марта принял постановление, согласно которому был изменен устав "Нафтогаза". В новой редакции устава указано, что высшим органом компании является общее собрание. Избрание и прекращения полномочий главы и членов правления компании относятся к исключительной компетенции общего собрания. До этого в законодательстве было определено, что такие функции - также у общего собрания впрочем, на основании представления наблюдательного совета.

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