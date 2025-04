США відреагували на зміни до статуту "Нафтогазу"

"Ми уважно розглядаємо несподівані зміни до статуту НАК "Нафтогаз Україна" і стурбовані можливими наслідками цих змін", - йдеться в повідомленні.

Додамо, Кабінет міністрів 6 березня ухвалив постанову, згідно з якою тип ПАТ "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" змінено з публічного на приватне, його перейменовано в АТ "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України". Відповідно змінений і статут "Нафтогазу".

У новій редакції статуту вказано, що вищим органом компанії є загальні збори. Обрання та припинення повноважень голови і членів правління компанії належать до виключної компетенції загальних зборів. До цього у законодавстві визначено, що такі функції також у загальних зборів, утім, на підставі подання наглядової ради.

Як повідомляв УНН, цього тижня уряд продовжив контракт з головою правління НАК "Нафтогаз України" Андрієм Коболєвим до 22 березня 2020 року.

Крім того, було припинено повноваження одного з членів наглядової ради "Нафтогазу".

We are closely reviewing the unexpected changes to @NaftogazUkraine’s charter and are concerned about the potential consequences of these changes.

Ми уважно розглядаємо несподівані зміни до статуту @NaftogazUK і стурбовані можливими наслідками цих змін.

— U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) 22 марта 2019 г.