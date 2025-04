США отреагировали на изменения в устав "Нафтогаза"

"Мы внимательно рассматриваем неожиданные изменения в устав НАК "Нафтогаз Украины" и обеспокоены возможными последствиями этих изменений", - говорится в сообщении.

Добавим, Кабинет министров 6 марта принял постановление, согласно которому тип ПАО "Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" изменен с публичного на частное, оно переименовано в АО "Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины". Соответственно изменен и устав "Нафтогаза".

В новой редакции устава указано, что высшим органом компании является общее собрание. Избрание и прекращение полномочий главы и членов правления компании относятся к исключительной компетенции общего собрания. До этого в законодательстве определено, что такие функции также у общих сборов, впрочем, на основании представления наблюдательного совета.

Как сообщал УНН, на этой неделе правительство продлило контракт с главой правления НАК "Нафтогаз Украины" Андреем Коболев до 22 марта 2020 года.

Кроме того, были прекращены полномочия одного из членов наблюдательного совета "Нафтогаза ".

We are closely reviewing the unexpected changes to @NaftogazUkraine’s charter and are concerned about the potential consequences of these changes.

Ми уважно розглядаємо несподівані зміни до статуту @NaftogazUK і стурбовані можливими наслідками цих змін.

— U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) 22 марта 2019 г.