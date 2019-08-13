Кабмін оскаржує рішення щодо процедури звільнення голови "Нафтогазу"

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КИЇВ. 13 серпня. УНН. Верховний Суд прийняв до розгляду касаційну скаргу Кабінету міністрів на рішення судів нижчих інстанцій, якими зупинено дію урядової постанови у частині, що стосується компетенції загальних зборів обирати та припиняти повноваження голови і членів правління НАК "Нафтогаз України" в обхід наглядової ради. Про це йдеться в ухвалі суду від 29 липня, передає УНН.

"Відкрити касаційне провадження за касаційною скаргою Кабінету міністрів України на ухвалу Окружного адміністративного суду міста Києва від 14.05.2019 та постанову Шостого апеляційного адміністративного суду від 03.07.2019 про забезпечення позову у справі", - вказано у рішенні суду.

Йдеться про справу за позовом ВГО "Федерація роботодавців нафтогазової галузі" до Кабміну щодо урядової постанови №226 від 6 березня, зокрема, у частині щодо компетенції загальних зборів обирати та припиняти повноваження голови і членів правління НАК. Разом з позовною заявою ВГО було подано заяву про забезпечення позову шляхом зупинення дії постанови, зокрема, у цій частині, яку ОАСК задовольнив частково.

Додамо, Кабінет міністрів 6 березня ухвалив постанову, згідно з якою було змінено статут "Нафтогазу". У новій редакції статуту вказано, що вищим органом компанії є загальні збори. Обрання та припинення повноважень голови і членів правління компанії належать до виключної компетенції загальних зборів. До цього у законодавстві визначено, що такі функції також у загальних зборів, утім, на підставі подання наглядової ради.

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