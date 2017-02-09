Кабмин обновил перечень отраслей знаний и специальностей в вузах
Киев • УНН
КИЕВ. 9 февраля. УНН. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман подписал постановление, согласно которому в Перечень отраслей знаний и специальностей добавлена одна отрасль знаний и 8 специальностей. Об этом сообщили УНН в пресс-службе МОН.
Изменения вносились в соответствии с предложениями высших учебных заведений, объединений работодателей и государственных органов.
В частности, внесена отрасль знаний “Международные отношения”, в которую вошли 3 специальности — “Международные отношения, общественные коммуникации и региональные студии”, “Международные экономические отношения” и “Международное право”.
Также Перечень дополнили следующими специальностями:
“География” (отрасль знаний “Естественные науки”);
“Информационные системы и технологии” (отрасль знаний “Информационные технологии”);
“Деревообрабатывающие и мебельные технологии” (отрасль знаний “Производство и технологии”)
“Гидротехническое строительство, водная инженерия и водные технологии” (отрасль знаний “Архитектура и строительство”);
“Физическая терапия, эрготерапия”, “Педиатрия”, “Общественное здоровье” (отрасль знаний “Здравоохранение”);
“Национальная безопасность (по отдельным сферам обеспечения и видам деятельности)” (отрасль знаний “Военные науки, национальная безопасность, безопасность государственной границы”).
Отдельно стоит отметить, что соискатели образования по специальностям “Право” и “Международное право” получили квалификацию юриста.
Как сообщал УНН, МОН аннулировало лицензии вузов на территории оккупированного Донбасса и в Крыму.