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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Кабмин обновил перечень отраслей знаний и специальностей в вузах

Киев • УНН

 • 8597 просмотра

КИЕВ. 9 февраля. УНН. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман подписал постановление, согласно которому в Перечень отраслей знаний и специальностей добавлена одна отрасль знаний и 8 специальностей. Об этом сообщили УНН в пресс-службе МОН.

Кабмин обновил перечень отраслей знаний и специальностей в вузах

Изменения вносились в соответствии с предложениями высших учебных заведений, объединений работодателей и государственных органов.

В частности, внесена отрасль знаний “Международные отношения”, в которую вошли 3 специальности — “Международные отношения, общественные коммуникации и региональные студии”, “Международные экономические отношения” и “Международное право”.

Также Перечень дополнили следующими специальностями:

“География” (отрасль знаний “Естественные науки”);

“Информационные системы и технологии” (отрасль знаний “Информационные технологии”);

“Деревообрабатывающие и мебельные технологии” (отрасль знаний “Производство и технологии”)

“Гидротехническое строительство, водная инженерия и водные технологии” (отрасль знаний “Архитектура и строительство”);

“Физическая терапия, эрготерапия”, “Педиатрия”, “Общественное здоровье” (отрасль знаний “Здравоохранение”);

“Национальная безопасность (по отдельным сферам обеспечения и видам деятельности)” (отрасль знаний “Военные науки, национальная безопасность, безопасность государственной границы”).

Отдельно стоит отметить, что соискатели образования по специальностям “Право” и “Международное право” получили квалификацию юриста.

Как сообщал УНН, МОН аннулировало лицензии вузов на территории оккупированного Донбасса и в Крыму.

Украинские Национальные Новости

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