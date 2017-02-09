Кабмін оновив перелік галузей знань і спеціальностей у вишах
Київ • УНН
КИЇВ. 9 лютого. УНН. Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман підписав постанову, згідно з якою до Переліку галузей знань і спеціальностей додано одну галузь знань та 8 спеціальностей. Про це УНН повідомили у прес-службі МОН.
Зміни вносились відповідно до пропозицій вищих навчальних закладів, об’єднань роботодавців та державних органів.
Зокрема, внесено галузь знань “Міжнародні відносини”, до якої увійшли 3 спеціальності — “Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії”, “Міжнародні економічні відносини” та “Міжнародне право”.
Також Перелік доповнили такими спеціальностями:
“Географія” (галузь знань “Природничі науки”);
“Інформаційні системи та технології” (галузь знань “Інформаційні технології”);
“Деревообробні та меблеві технології” (галузь знань “Виробництво та технології”)
“Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології” (галузь знань “Архітектура та будівництво”);
“Фізична терапія, ерготерапія”, “Педіатрія”, “Громадське здоров’я” (галузь знань “Охорона здоров’я”);
“Національна безпека (за окремими сферами забезпечення і видами діяльності)” (галузь знань “Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону”).
Окремо варто відзначити, що здобувачам освіти за спеціальностями “Право” та “Міжнародне право” надано кваліфікацію юриста.
Як повідомляв УНН, МОН анулювало ліцензії вишів на території окупованого Донбасу та в Криму.