Кабмин официально объявил конкурс на должность госсекретаря правительства и его заместителей

"Согласно части второй статьи 23 Закона Украины "О государственной службе" объявить конкурс на занятие вакантных должностей Государственного секретаря Кабинета Министров Украины, его первого заместителя и четырех заместителей...", - отмечается в распоряжении.

В Кабмине также определили условия проведения конкурса на занятие вышеупомянутых должностей.

Согласно условиям конкурса, госсекретарь Кабинета министров будет иметь должностной оклад 13 тыс. 267 грн, а его первый заместитель - 12 тыс. 320 грн.