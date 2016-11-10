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15 марта, 19:03 • 112299 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 158338 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 132910 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 125798 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 110043 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 104098 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 100513 просмотра

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Кабмин официально объявил конкурс на должность госсекретаря правительства и его заместителей

Кабмин официально объявил конкурс на должность госсекретаря правительства и его заместителей

Киев • УНН

 • 12598 просмотра

КИЕВ. 10 ноября. УНН. Правительство объявило конкурс на занятие должностей государственного секретаря Кабинета министров Украины и его заместителей. Об этом говорится в распоряжении КМУ от 9 ноября 2016 года №809-р, передает УНН.

"Согласно части второй статьи 23 Закона Украины "О государственной службе" объявить конкурс на занятие вакантных должностей Государственного секретаря Кабинета Министров Украины, его первого заместителя и четырех заместителей...", - отмечается в распоряжении.

В Кабмине также определили условия проведения конкурса на занятие вышеупомянутых должностей.

Согласно условиям конкурса, госсекретарь Кабинета министров будет иметь должностной оклад 13 тыс. 267 грн, а его первый заместитель - 12 тыс. 320 грн.

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