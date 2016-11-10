Кабмин официально объявил конкурс на должность госсекретаря правительства и его заместителей
Киев • УНН
КИЕВ. 10 ноября. УНН. Правительство объявило конкурс на занятие должностей государственного секретаря Кабинета министров Украины и его заместителей. Об этом говорится в распоряжении КМУ от 9 ноября 2016 года №809-р, передает УНН.
"Согласно части второй статьи 23 Закона Украины "О государственной службе" объявить конкурс на занятие вакантных должностей Государственного секретаря Кабинета Министров Украины, его первого заместителя и четырех заместителей...", - отмечается в распоряжении.
В Кабмине также определили условия проведения конкурса на занятие вышеупомянутых должностей.
Согласно условиям конкурса, госсекретарь Кабинета министров будет иметь должностной оклад 13 тыс. 267 грн, а его первый заместитель - 12 тыс. 320 грн.