Кабмін офіційно оголосив конкурс на посаду держсекретаря уряду та його заступників
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. Уряд оголосив конкурс на зайняття посад державного секретаря Кабінету міністрів України та його заступників. Про це йдеться у розпорядженні КМУ від 9 листопада 2016 року №809-р, передає УНН.
“Відповідно до частини другої статті 23 Закону України „Про державну службу“ оголосити конкурс на зайняття вакантних посад Державного секретаря Кабінету Міністрів України, його першого заступника та чотирьох заступників...”, — зазначається у розпорядженні.
У Кабміні також визначили умови проведення конкурсу на зайняття вищезазначених посад.
Відповідно до умов конкурсу, держсекретар Кабінету міністрів матиме посадовий оклад 13 тис. 267 грн, а його перший заступник — 12 тис. 320 грн.