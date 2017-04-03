Кабмин в ближайшее время представит модель оборота земель - В.Гройсман

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 46298 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 103915 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 159745 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 117959 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 117388 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 113048 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104621 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107167 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103652 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 154417 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Актуальное
Кабмин в ближайшее время представит модель оборота земель - В.Гройсман

Кабмин в ближайшее время представит модель оборота земель - В.Гройсман

Киев  •  УНН

 • 16343 просмотра

КИЕВ. 3 апреля. УНН. Кабинет министров Украины в ближайшее время планирует представить модель оборота земель. Об этом сказал Премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время презентации на заседании правительства среднесрочного плана приоритетных действий правительства до 2020 года и плана приоритетных действий на 2017 год, передает корреспондент УНН.

“Такую модель мы готовы представить в ближайшее время, ее ввести и эту модель, в том числе, поддержат и наши международные партнеры”, — подчеркнул он.

В.Гройсман подчеркнул, что правительство предложит “абсолютно качественную модель оборота земель не в интересах крупных холдингов, не в интересах иностранных инвесторов, а в интересах настоящего украинского гражданина.

“Это будет в интересах только украинских владельцев земли”, — резюмировал Премьер.

Как сообщал УНН, Президент Петр Порошенко в октябре подписал закон о продлении запрета отчуждения сельскохозяйственных земель.

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