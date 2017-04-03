Кабмін найближчим часом презентує модель обігу земель - В.Гройсман
Київ • УНН
КИЇВ. 3 квітня. УНН. Кабінет міністрів України найближчим часом планує презентувати модель обігу земель. Про це сьогодні сказав Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман під час презентації на засіданні уряду середньострокового плану пріоритетних дій уряду до 2020 року та плану пріоритетних дій на 2017 рік, передає кореспондент УНН.
“Таку модель ми готові презентувати найближчим часом, її запровадити і цю модель, в тому числі, підтримають і наші міжнародні партнери”, — наголосив він.
В.Гройсман підкреслив, що уряд запропонує “абсолютно якісну модель обігу земель не в інтересах великих холдингів, не в інтересах іноземних інвесторів, а в інтересах справжнього українського громадянина.
“Це буде в інтересах тільки українських власників землі”, — резюмував Прем’єр.
Як повідомляв УНН, Президент Петро Порошенко у жовтні підписав закон щодо продовження заборони відчуження сільськогосподарських земель.