Кабмін найближчим часом презентує модель обігу земель - В.Гройсман

“Таку модель ми готові презентувати найближчим часом, її запровадити і цю модель, в тому числі, підтримають і наші міжнародні партнери”, — наголосив він.

В.Гройсман підкреслив, що уряд запропонує “абсолютно якісну модель обігу земель не в інтересах великих холдингів, не в інтересах іноземних інвесторів, а в інтересах справжнього українського громадянина.

“Це буде в інтересах тільки українських власників землі”, — резюмував Прем’єр.

Як повідомляв УНН, Президент Петро Порошенко у жовтні підписав закон щодо продовження заборони відчуження сільськогосподарських земель.