Кабмин в ближайшее время представит интерактивную карту по незаконной рубке леса

"У нас уже есть совместно с Министерством аграрной политики интерактивная карта с породами деревьев, где мы полностью видим, кто сколько вырубил деревьев. И в некоторых западных областях, там есть очень много вопросов, которые сотнями миллионов могут начисляться. Поэтому мы на ближайшем заседании правительства или через одно представим эту интерактивную карту ", - сказал он.

По словам премьера, эту карту правительство передаст Национальному антикоррупционному бюро, в Генеральную прокуратуру.

"И будем добиваться уголовной ответственности и реальных сроков заключения для тех, кто безбожно рубил леса, и контрабандным способом их продавал", - подчеркнул В.Гройсман.