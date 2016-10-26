Кабмин в ближайшее время представит интерактивную карту по незаконной рубке леса
Киев • УНН
КИЕВ. 26 октября. УНН. В ближайшее время на заседании Кабинета министров будет представлено интерактивную карту с породами деревьев, которые были незаконно вырублены. Об этом сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман на заседании правительства, передает корреспондент УНН.
"У нас уже есть совместно с Министерством аграрной политики интерактивная карта с породами деревьев, где мы полностью видим, кто сколько вырубил деревьев. И в некоторых западных областях, там есть очень много вопросов, которые сотнями миллионов могут начисляться. Поэтому мы на ближайшем заседании правительства или через одно представим эту интерактивную карту ", - сказал он.
По словам премьера, эту карту правительство передаст Национальному антикоррупционному бюро, в Генеральную прокуратуру.
"И будем добиваться уголовной ответственности и реальных сроков заключения для тех, кто безбожно рубил леса, и контрабандным способом их продавал", - подчеркнул В.Гройсман.