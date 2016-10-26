Кабмін найближчим часом презентує інтерактивну карту щодо незаконної рубки лісу
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Найближчим часом на засіданні Кабінету міністрів буде презентовано інтерактивну карту з породами дерев, які були незаконно вирубані. Про це сказав Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман на засіданні уряду, передає кореспондент УНН.
"У нас вже є спільно з Міністерством аграрної політики інтерактивна карта з породами дерев, де ми повністю бачимо, хто скільки вирубав дерев. І по деяких західних областях, там є дуже багато питань, які сотнями мільйонів можуть нараховуватися. Тому ми на найближчому засіданні уряду або через одне презентуємо цю інтерактивну карту", - сказав він.
За словами Прем'єра, цю карту уряд передасть Національному антикорупційному бюро, до Генеральної прокуратури.
"І будемо домагатися кримінальної відповідальності і реальних термінів ув'язнення для тих, хто безбожно вирубував ліси, і контрабандним способом їх продавав", - наголосив В.Гройсман.