Кабмин предоставил право добровольцам бесплатно проходить санаторное лечение и реабилитацию

"Соответствующее постановление "О внесении изменений в некоторые акты Кабинета Министров Украины" на своем заседании 13 мая 2020 года, приняло правительство", - говорится в сообщении.

Сообщается, что речь идет об участниках антитеррористической операции, которые в составе добровольческих формирований принимали непосредственное участие в антитеррористической операции к 24 февраля 2018 года во взаимодействии с Вооруженными Силами Украины, Министерством внутренних дел Украины, Национальной полицией, Национальной гвардией Украины, Службой безопасности Украины и другими образованиями в соответствии с законами Украины - военными формированиями и правоохранительными органами, но в дальнейшем не вошли в их состав.

Напомним, правительство определило механизм предоставления статуса участника боевых действий добровольцам.