Кабмін надав право добровольцям безкоштовно проходити санаторне лікування та реабілітацію

"Відповідну постанову "Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України" на своєму засіданні, 13 травня 2020 року, ухвалив уряд", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що мова йде про учасників антитерористичної операції, які у складі добровольчих формувань брали безпосередню участь в антитерористичній операції до 24 лютого 2018 року у взаємодії із Збройними Силами України, Міністерством внутрішніх справ України, Національною поліцією, Національною гвардією України, Службою безпеки України та іншими утвореннями, відповідно до законів України - військовими формуваннями та правоохоронними органами, але у подальшому не увійшли до їх складу.

Нагадаємо, уряд визначив механізм надання статусу учасника бойових дій добровольцям.