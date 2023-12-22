К зданию правительства привезли Вифлеемский огонь
Киев • УНН
Украинские скауты передали Вифлеемский огонь мира, символ тепла и единства, правительству. Далее его передадут военным, которые стоят на защите Украины.
Под заседание правительства представители "Пласта" передали в Кабинет министров Украины Вифлеемский огонь. Об этом со ссылкой на премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, передает УНН.
Детали
Сегодня во время заседания Правительства получили от представителей "Пласта" Вифлеемский огонь мира, который символизирует тепло, единство и согласие. Эта традиция передачи огня проводится ежегодно накануне празднования Рождества
По его словам, дальше огонь передадут военным, чтобы отдать частичку нашего тепла всем, кто защищает Украину.
Справочно
Вифлеемский Огонь Мира - международная ежегодная скаутская акция к празднованию Рождества Христова. Символический огонь зажигают скауты в палестинском городе Вифлеем и распространяют в другие страны.
Огонь символизирует мир, любовь и добро. Эта традиция существует с 1984 года. В Украине огонь впервые появился в 1992 году.
Напомним,
Вифлеемский огонь мира был передан украинским скаутам словацкими скаутами и будет передан церквям и детским домам в Украине, символизируя добрые дела и поддержку
К зданию правительства привезли Вифлеемский огонь
Украинские скауты передали Вифлеемский огонь мира, символ тепла и единства, правительству. Далее его передадут военным, которые стоят на защите Украины.
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