К зданию правительства привезли Вифлеемский огонь

Под заседание правительства представители "Пласта" передали в Кабинет министров Украины Вифлеемский огонь. Об этом со ссылкой на премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, передает УНН.

Детали

Сегодня во время заседания Правительства получили от представителей "Пласта" Вифлеемский огонь мира, который символизирует тепло, единство и согласие. Эта традиция передачи огня проводится ежегодно накануне празднования Рождества - рассказал Шмыгаль.

По его словам, дальше огонь передадут военным, чтобы отдать частичку нашего тепла всем, кто защищает Украину.

Справочно

Вифлеемский Огонь Мира - международная ежегодная скаутская акция к празднованию Рождества Христова. Символический огонь зажигают скауты в палестинском городе Вифлеем и распространяют в другие страны.

Огонь символизирует мир, любовь и добро. Эта традиция существует с 1984 года. В Украине огонь впервые появился в 1992 году.

Напомним,

Вифлеемский огонь мира был передан украинским скаутам словацкими скаутами и будет передан церквям и детским домам в Украине, символизируя добрые дела и поддержку