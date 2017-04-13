К.Роналду установил бомбардирский рекорд в истории еврокубков

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 46190 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 103898 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 159718 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 117945 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 117377 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 113042 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104618 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107167 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103652 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 154407 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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К.Роналду установил бомбардирский рекорд в истории еврокубков

К.Роналду установил бомбардирский рекорд в истории еврокубков

Киев  •  УНН

 • 17715 просмотра

КИЕВ. 13 апреля. УНН. Сделав дубль в выездном матче четвертьфинала Лиги чемпионов в Мюнхене против "Баварии" (1: 2), Криштиану Роналду стал первым в истории футболистом, забившим сто голов в клубных турнирах УЕФА. Об этом сообщает сайт УЕФА, передает УНН.

Свой первый гол в еврокубках португалец забил 10 апреля 2007 во встрече "Манчестер Юнайтед" и "Ромы", когда англичане выиграли со счетом 7: 1. Десять лет и два дня спустя португальский бомбардир оформил дубль в гостевом матче с "Баварией", разменяв вторую сотню мячей в турнирах УЕФА.

Отметим, что рубеж в 50 голов К.Роналду покорил в апреле 2013 года, когда сделал дубль в матче с "Галатасараем". На это у него ушло 96 матчей, хотя в первых 32 еврокубковых играх за "Спортинг" и "Манчестер Юнайтед" он отличился всего один раз. Зато вторые полсотни мячей португалец забил всего за 47 матчей.

Примечательно, что все голы португальца, кроме трех, пришлись на игры Лиги чемпионов.

Добавим, что на втором месте в списке находится представитель "Барселоны" Лионель Месси на счету которого 97 забитых мячей в 118 проведенных матчах на арене.

Украинские Национальные Новости

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