К.Роналду установил бомбардирский рекорд в истории еврокубков

Свой первый гол в еврокубках португалец забил 10 апреля 2007 во встрече "Манчестер Юнайтед" и "Ромы", когда англичане выиграли со счетом 7: 1. Десять лет и два дня спустя португальский бомбардир оформил дубль в гостевом матче с "Баварией", разменяв вторую сотню мячей в турнирах УЕФА.

Отметим, что рубеж в 50 голов К.Роналду покорил в апреле 2013 года, когда сделал дубль в матче с "Галатасараем". На это у него ушло 96 матчей, хотя в первых 32 еврокубковых играх за "Спортинг" и "Манчестер Юнайтед" он отличился всего один раз. Зато вторые полсотни мячей португалец забил всего за 47 матчей.

Примечательно, что все голы португальца, кроме трех, пришлись на игры Лиги чемпионов.

Добавим, что на втором месте в списке находится представитель "Барселоны" Лионель Месси на счету которого 97 забитых мячей в 118 проведенных матчах на арене.