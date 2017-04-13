К.Роналду встановив бомбардирський рекорд в історії єврокубків

Свій перший гол у єврокубках португалець забив 10 квітня 2007 року в зустрічі “Манчестер Юнайтед” і “Роми”, коли англійці виграли з рахунком 7:1. Десять років і два дні по тому португальський бомбардир оформив дубль в гостьовому матчі з “Баварією”, розмінявши другу сотню м’ячів в турнірах УЄФА.

Відзначимо, що рубіж у 50 голів К.Роналду підкорив в квітні 2013 року, коли зробив дубль в матчі з “Галатасараєм”. На це у нього пішло 96 матчів, хоча в перших 32 єврокубкових іграх за “Спортінг” і “Манчестер Юнайтед” він відзначився всього один раз. Натомість другі півсотні м’ячів португалець забив всього за 47 матчів.

Примітно, що всі голи португальця, крім трьох, припали на ігри Ліги чемпіонів.

Додамо, що на другому місці в списку знаходиться представник “Барселони” Ліонель Мессі на рахунку якого 97 забитих м’ячів у 118 проведених матчах на євроарені.