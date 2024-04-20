К Пасхе Укрзализныця рейс "Интерсити+" в Одессу

Укрзализныця в тестовом режиме возвращает в Одессу скоростной поезд Интерсити+. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление УЗ.

Детали

Поезд №761/762 Киев - Одесса будет отправляться из Киева 3, 4 и 5 мая в 06:03 и прибывать в Одессу в 13:34. В обратном направлении, из Одессы, поезд будет отправляться в те же даты в 14:20 и прибывать в Киев в 21:50 - заявили в Укрзализныце.

Кроме этого, на пасхальные выходные перевозчик увеличит предложение мест из Киева во Львов, ведь вместо стандартного скоростного поезда Hyundai туда поедет более вместительная двухэтажная Skoda.

Укрзализныця открыла продажу билетов на поезд Чоп - Будапешт - Вена

Также будут назначены дополнительные рейсы поезда №777 Киев - Львов на 4 и 5 мая.

Отмечается, что билеты на Одессу уже в приложении Укрзализныци, на сайте, в чат-боте и кассах вокзалов. Дополнительные билеты во Львов будут появляться постепенно в течение ближайших дней, поэтому не откладывайте планирование путешествия!

Напомним,

Укрзализныця запустила функцию мониторинга билетов с опцией автоматической покупки, что позволяет отслеживать наличие определенных мест или поездов между выбранными городами и автоматически покупать билеты, когда они появляются.