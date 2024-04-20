К Пасхе Укрзализныця рейс "Интерсити+" в Одессу

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Эксперты расследуют продолжающуюся экологическую катастрофу, вызванную разрушением россией Каховской ГЭС
  •  125252 просмотра

Эксперты расследуют продолжающуюся экологическую катастрофу, вызванную разрушением россией Каховской ГЭС

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"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки
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"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки

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Валерий Рябых: сбитый Ту-22М3 - это сигнал стратегического поражения россии
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На саммит для бизнеса, где планировалось выступление Гетманцева, пришли "гуси"
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Сейчас 37,3 тыс. украинцев внесены в реестр пропавших без вести - МВД
19 апреля 2024, 09:28  •  100563 просмотра

Сейчас 37,3 тыс. украинцев внесены в реестр пропавших без вести - МВД

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева, предусматривающий преференции для избранных налогоплательщиков, содержит коррупционные риски - СУП
17 апреля 2024, 11:02  •  206252 просмотра

Законопроект Гетманцева, предусматривающий преференции для избранных налогоплательщиков, содержит коррупционные риски - СУП

Эксклюзив
Мезенцева о резолюции в поддержку Украины: движемся к компенсационному механизму
16 апреля 2024, 17:25  •  236587 просмотра

Мезенцева о резолюции в поддержку Украины: движемся к компенсационному механизму

Эксклюзив
В ВР о резолюции в поддержку Украины: важно, чтобы все принципы обеспечили полноценный механизм компенсации
16 апреля 2024, 16:44  •  232833 просмотра

В ВР о резолюции в поддержку Украины: важно, чтобы все принципы обеспечили полноценный механизм компенсации

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У Лубинца назвали категорию военнопленных, по которой сложнее всего вести переговоры с рф
16 апреля 2024, 14:53  •  176458 просмотра

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"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки

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18 апреля 2024, 13:51  •  212612 просмотра
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"Крипта для чайников". Часть 3: пошаговая инструкция, как купить криптомонету

18 апреля 2024, 06:06  •  253805 просмотра
Орденоносец "русского мира": как один депутат щеголяет наградами от церкви московского патриархата

Орденоносец "русского мира": как один депутат щеголяет наградами от церкви московского патриархата

16 апреля 2024, 09:20  •  358791 просмотра

К Пасхе Укрзализныця рейс "Интерсити+" в Одессу

Укрзализныця возвращает скоростной поезд Интерсити+ в Одессу в тестовом режиме: поезда будут курсировать из Киева в Одессу и в обратном направлении 3, 4 и 5 мая, а 4 и 5 мая назначены дополнительные поезда во Львов в связи с повышенным спросом во время пасхальных выходных.

Общество •   •  2024 просмотра
К Пасхе Укрзализныця рейс "Интерсити+" в Одессу

Контрразведчики СБУ за месяц сожгли дронами 11 танков и 24 ББМ рф

Департамент военной контрразведки СБУ за месяц уничтожил 11 танков, 24 бронетранспортера, 36 артиллерийских систем, 4 системы ПВО, 21 единицу военного транспорта, 35 огневых позиций и укрытий, 4 склада боеприпасов и горючего, а также радар дальнего радиуса действия на территории России с помощью ударных беспилотников в координации с украинской артиллерией.

Война •   •  3942 просмотра
Контрразведчики СБУ за месяц сожгли дронами 11 танков и 24 ББМ рф

За первую неделю проката фильм "Я и Феликс" собрал более 1,2 миллиона гривен

Украинский фильм "Я и Феликс" Ирины Цилык собрал 1,296,295 миллиона гривен и за первую неделю проката его посмотрели 8,419 зрителей.

Культура •   •  3902 просмотра
За первую неделю проката фильм "Я и Феликс" собрал более 1,2 миллиона гривен

Харьков под вражеским обстрелом: в городе раздаются взрывы

российские войска нанесли удар по Харькову взрывами, что заставило местные власти призвать жителей оставаться в укрытиях.

Война •   •  17502 просмотра
Харьков под вражеским обстрелом: в городе раздаются взрывы

Днепровщина получит более 3,2 миллиарда гривен в рамках платформы "Сделано в Украине"

Президент Украины Владимир Зеленский объявил, что Днепропетровская область получит более 3,2 млрд грн в рамках экономической платформы "Сделано в Украине" для поддержки бизнеса и отечественного производства в условиях войны.

Война •   •  16798 просмотра
Днепровщина получит более 3,2 миллиарда гривен в рамках платформы "Сделано в Украине"

Первый сбитый Украиной стратегический бомбардировщик: в британской разведке проанализировали ликвидацию Ту-22М3

Украина впервые сбила российский стратегический бомбардировщик Ту-22М3 старыми советскими ракетами С-200, что ознаменовало успешную атаку на российские военно-воздушные силы и потерю россией по меньшей мере 100 боевых самолетов.

Война •   •  22775 просмотра
Первый сбитый Украиной стратегический бомбардировщик: в британской разведке проанализировали ликвидацию Ту-22М3

Проверяется причастность военных: прокуратура открыла производство по расстрелу патрульных в Винницкой области

Сотрудник милиции погиб и еще один получил ранения во время обстрела пассажирами автомобиля, который они остановили для проверки возле села Яланец в Винницкой области, причем в причастности к преступлению подозреваются двое военнослужащих.

Криминал и ЧП •   •  19456 просмотра
Проверяется причастность военных: прокуратура открыла производство по расстрелу патрульных в Винницкой области

Погибший во время ночного нападения в Винницкой области полицейский - 20-летний Максим Зарецкий

20-летний сотрудник милиции Максим Зарецкий погиб во время ночного нападения, когда двое мужчин открыли огонь по сотрудникам милиции во время проверки транспортного средства в Гайсинском районе Винницкой области.

Общество •   •  17763 просмотра
Погибший во время ночного нападения в Винницкой области полицейский - 20-летний Максим Зарецкий

Минобороны Британии использовало меньше половины денег из фонда для Украины - СМИ

Министерство обороны Великобритании не использовало более половины международного военного фонда в размере 900 миллионов фунтов стерлингов, предназначенного для Украины, из-за бюрократических задержек с оформлением контрактов, выделив или потратив пока только 404 миллиона фунтов стерлингов.

Война •   •  19544 просмотра
Минобороны Британии использовало меньше половины денег из фонда для Украины - СМИ

россияне атаковали Днепропетровскую область, взрывы прогремели в Каменском районе - ОВА

Глава Днепропетровской областной военной администрации заявил о взрывах, прогремевших в Каменском районе Днепропетровской области во время воздушной тревоги.

Война •   •  17150 просмотра
россияне атаковали Днепропетровскую область, взрывы прогремели в Каменском районе - ОВА