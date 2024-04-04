Укрзализныця открыла продажу билетов на поезд Чоп - Будапешт - Вена

Укрзализныця открыла продажу билетов онлайн на новый прямой поезд №143/146 в Венгрию сообщением Чоп - Будапешт - Вена. Об этом сообщила пресс-служба перевозчика, пишет УНН.

С сегодняшнего дня стартует второй этап внедрения продажи билетов онлайн в Венгрию. Новый прямой поезд №143/146 Чоп - Будапешт - Вена, который имеет удобные стыковки с ночными поездами из Киева, Луцка и Ровно, а из Чопа в Вену следует составом из удобных сидячих вагонов с Wi-Fi, уже доступен в приложении Укрзализныци! Речь идет о билетах до всех станций как Венгрии (начиная с даты отправления 17 апреля), так и Австрии, - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что прямые сообщения Украина - Венгрия (Мукачево - Дебрецен, Мукачево - Будапешт, Чоп - Захонь) появятся в приложении чуть позже.

В Укрзализныце напомнили, что с 18 марта продажа билетов на прямые беспересадочные вагоны Киев - Вена доступна только онлайн в мобильном приложении Укрзализныци с верификацией аккаунта через Дія.Підпис.

Напомним

28 марта запущен новый международный железнодорожный маршрут, соединяющий Прагу, Кошице и Чоп, с ежедневным железнодорожным сообщением, которое обслуживается Укрзализныцей и RegioJet, предлагая 13-часовое путешествие между Прагой и Чопом.

