К.Лагард: Украина является прекрасным примером того, как от власти зависит миссия МВФ
Киев • УНН
КИЕВ. 9 февраля. УНН. Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард назвала Украину примером того, где от власти зависит успех или неудача миссии МВФ. Об этом она заявила во время дискуссии в аналитическом центре Atlantic Council накануне, передает УНН со ссылкой на Голос Америки.
"Украина - прекрасный пример... Где из-за того, что коррупция была на очень высоком уровне, мы предложили властям (и к счастью, они это поддержали)... что антикоррупционные нормы, антикоррупционные агентства изменят правила проведения государственных закупок, расследуют деятельность компаний, которые были гнездом противоправных действий, а также будет проведена правовая реформа. И все это было частью программы по экономическому оздоровлению. Власть согласилась, и мы только должны продолжать двигаться в этом направлении", - сказала она.
К.Лагард также выразила надежду, что миссия МВФ в Украине однажды "будет должным образом оценена как помощь стране встать на ноги".
Напомним, в январе К.Лагард не исключила, что МВФ может завершить обзор по экономике Украины в ближайшее время.