К.Лагард: Украина является прекрасным примером того, как от власти зависит миссия МВФ

"Украина - прекрасный пример... Где из-за того, что коррупция была на очень высоком уровне, мы предложили властям (и к счастью, они это поддержали)... что антикоррупционные нормы, антикоррупционные агентства изменят правила проведения государственных закупок, расследуют деятельность компаний, которые были гнездом противоправных действий, а также будет проведена правовая реформа. И все это было частью программы по экономическому оздоровлению. Власть согласилась, и мы только должны продолжать двигаться в этом направлении", - сказала она.

К.Лагард также выразила надежду, что миссия МВФ в Украине однажды "будет должным образом оценена как помощь стране встать на ноги".

Напомним, в январе К.Лагард не исключила, что МВФ может завершить обзор по экономике Украины в ближайшее время.