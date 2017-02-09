К.Лагард: Україна є чудовим прикладом, як від влади залежить місія МВФ

"Україна – чудовий приклад…. Де через те, що корупція була на дуже високому рівні, ми запропонували владі (і на щастя, вони це підтримали)… що антикорупційні норми, антикорупційні агенції змінять правила проведення державних закупівель, розслідують діяльність компаній, які були гніздом протиправних дій, а також буде проведена правова реформа. І все це було частиною програми з економічного оздоровлення. Влада погодилась, і ми лише повинні продовжувати рухатися в цьому напрямку", - сказала вона.

К.Лагард також висловила сподівання, що місія МВФ в Україні одного дня "буде належно оцінена як допомога країні стати на ноги".

Нагадаємо, у січні К.Лагард не виключила, що МВФ може завершити огляд щодо економіки України найближчим часом.