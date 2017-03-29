К.Кардинале стала лицом 70-го Каннского фестиваля

Организаторы заявили, что плакат представляет событие, которое обещает праздник "в страстном красном и блестящем золотом".

Сама К.Кардинале сказала, что для нее это большая честь и что она в восторге от выбора фотографии.

Кинофорум будет проходить с 17 по 28 мая 2017 года.

Как сообщал УНН, американская певица Мадонна была признана "Женщиной года" по версии журнала Billboard.