К.Кардинале стала лицом 70-го Каннского фестиваля
Киев • УНН
КИЕВ. 29 марта. УНН. Лицом 70-го Каннского фестиваля стала итальянская актриса Клаудия Кардинале, она изображена на официальном постере мероприятия, передает УНН со ссылкой на Variety.
Организаторы заявили, что плакат представляет событие, которое обещает праздник "в страстном красном и блестящем золотом".
Сама К.Кардинале сказала, что для нее это большая честь и что она в восторге от выбора фотографии.
Кинофорум будет проходить с 17 по 28 мая 2017 года.
Как сообщал УНН, американская певица Мадонна была признана "Женщиной года" по версии журнала Billboard.