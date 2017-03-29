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К.Кардінале стала обличчям 70-го Каннського фестивалю

Київ • УНН

 • 8228 перегляди

КИЇВ. 29 березня. УНН. Обличчям 70-го Каннського фестивалю стала італійська акторка Клаудія Кардінале, вона зображена на офіційному постері заходу, передає УНН з посиланням на Variety.

Організатори заявили, що плакат презентує подію, яка обіцяє свято “в пристрасному червоному й блискучому золотом”.

Сама К.Кардінале сказала, що для неї це велика честь і що вона в захваті від вибору фотографії.

Кінофорум буде проходити з 17 по 28 травня 2017 року.

Як повідомляв УНН, американська співачка Мадонна була визнана “Жінкою року” за версією журналу Billboard.

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