К.Кардінале стала обличчям 70-го Каннського фестивалю
Київ • УНН
КИЇВ. 29 березня. УНН. Обличчям 70-го Каннського фестивалю стала італійська акторка Клаудія Кардінале, вона зображена на офіційному постері заходу, передає УНН з посиланням на Variety.
Організатори заявили, що плакат презентує подію, яка обіцяє свято “в пристрасному червоному й блискучому золотом”.
Сама К.Кардінале сказала, що для неї це велика честь і що вона в захваті від вибору фотографії.
Кінофорум буде проходити з 17 по 28 травня 2017 року.
Як повідомляв УНН, американська співачка Мадонна була визнана “Жінкою року” за версією журналу Billboard.