К.Фесенко стал самым эффективным баскетболистом тура Серии А
Киев • УНН
КИЕВ. 1 февраля. УНН. Капитан сборной Украины Кирилл Фесенко сделал дабл-дабл в матче 17 тура чемпионата Италии против "Милана", сообщает УНН со ссылкой на Федерацию баскетбола Украины.
За 33 минуты игры украинец набрал в составе "Авелино" 20 очков, сделал 11 подборов, а его команда победила с результатом 80:68.
Кроме того, К.Фесенко стал лучшим игроком тура по эффективности - 36 баллов.
Сообщается, что "Авелино" с 24-ю очками занимает третье место - 12 побед в 17 поединках. Это рекордный очковый багаж в истории команды после 17-ти туров. До этого наивысшим достижением "Авелино" были 22 очка сезона-2007/08, когда в итоге команда финишировала в регулярном чемпионате третьей с 46 очками.
Напомним, что "Милан" является лидером соревнований 14 побед при 3 поражениях.
Как сообщал УНН, украинцы К.Фесенко и С.Гладир стали лучшими баскетболистами в матчах Лиги чемпионов.