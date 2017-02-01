К.Фесенко став найефективнішим баскетболістом туру Серії А
Київ • УНН
КИЇВ. 1 лютого. УНН. Капітан збірної України Кирило Фесенко зробив дабл-дабл у матчі 17 туру чемпіонату Італії проти "Мілану", повідомляє УНН з посиланням на Федерацію баскетболу України.
За 33 хвилини гри українець набрав у складі "Авеліно" 20 очок, зробив 11 підбирань, а його команда перемогла з результатом 80:68.
Окрім того, К.Фесенко став найкращим гравцем туру за ефективністю – 36 балів.
Повідомляється, що "Авеліно" з 24-ма очками посідає третє місце – 12 перемог в 17 поєдинках. Це рекордний очковий здобуток в історії команди після 17-ти турів. До цього найвищим здобутком "Авеліно" були 22 очки сезону-2007/08, коли у підсумку команда фінішувала в регулярному чемпіонаті третьою з 46-ти очками.
Нагадаємо, що "Мілан" є лідером змагань 14 звитяг при 3 поразках.
Як повідомляв УНН, українці К.Фесенко та С.Гладир стали найкращими баскетболістами у матчах Ліги чемпіонів.